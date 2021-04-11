О нас
Report Georgia
Аудио новости

Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе по послевоенному развитию и сотрудничеству

Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе по послевоенному развитию и сотрудничеству Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Новое видение Южного Кавказа - послевоенное развитие и сотрудничество", организованном Университетом ADA и Центром анализа международных отношений
Внешняя политика
11 апреля 2021 г. 19:21
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе по послевоенному развитию и сотрудничеству
Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Новое видение Южного Кавказа - послевоенное развитие и сотрудничество", организованном Университетом ADA и Центром анализа международных отношений.

Как сообщили Report в МИД, в мероприятии приняли участие представители ведущих аналитических центров из 15 стран мира.

Джейхун Байрамов рассказал участникам о новой ситуации в регионе после конфликта, трехсторонних заявлениях и их реализации, возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, особенно в рамках признанных на международном уровне границ. Он дал подробную информацию о ситуации на оккупированных территориях, масштабных разрушениях и незаконных действиях, совершенных Арменией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov müharibə sonrası inkişaf və əməkdaşlıq mövzusunda dəyirmi masada iştirak edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Кузио: Франция открыто заняла проармянскую позицию
Кузио: Франция открыто заняла проармянскую позицию
11 апреля 2021 г. 20:49
Эксперт: Азербайджан доказал, что является лидером на Южном Кавказе
ФотоЭксперт: Азербайджан доказал, что является лидером на Южном Кавказе
11 апреля 2021 г. 20:05
Израильский профессор: Деоккупация территорий Азербайджана открывает новые возможности
Израильский профессор: Деоккупация территорий Азербайджана открывает новые возможности
11 апреля 2021 г. 20:00
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
11 апреля 2021 г. 16:39
В украинском журнале опубликована статья посла Азербайджана  
ФотоВ украинском журнале опубликована статья посла Азербайджана  
11 апреля 2021 г. 09:32
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Началась встреча Эрдогана и Зеленского
Началась встреча Эрдогана и Зеленского
10 апреля 2021 г. 17:35
Помощник президента: Победа в Карабахе - это и победа тюркского мира
Помощник президента: Победа в Карабахе - это и победа тюркского мира
10 апреля 2021 г. 15:20
Фахреттин Алтун: Тюркский мир должен сообща бороться против новых угроз
Фахреттин Алтун: Тюркский мир должен сообща бороться против новых угроз
10 апреля 2021 г. 15:10
Багдад Амреев: Тюркские страны и впредь будут рядом с Азербайджаном
Багдад Амреев: Тюркские страны и впредь будут рядом с Азербайджаном
10 апреля 2021 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi