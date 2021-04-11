Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе по послевоенному развитию и сотрудничеству

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Новое видение Южного Кавказа - послевоенное развитие и сотрудничество", организованном Университетом ADA и Центром анализа международных отношений

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Новое видение Южного Кавказа - послевоенное развитие и сотрудничество", организованном Университетом ADA и Центром анализа международных отношений.

Как сообщили Report в МИД, в мероприятии приняли участие представители ведущих аналитических центров из 15 стран мира.

Джейхун Байрамов рассказал участникам о новой ситуации в регионе после конфликта, трехсторонних заявлениях и их реализации, возможности нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, особенно в рамках признанных на международном уровне границ. Он дал подробную информацию о ситуации на оккупированных территориях, масштабных разрушениях и незаконных действиях, совершенных Арменией.