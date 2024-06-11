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Джейхун Байрамов принял участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Джейхун Байрамов принял участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Германию принял участие на конференции по восстановлению Украины.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 19:24
Джейхун Байрамов принял участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Германию принял участие на конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе выступления на конференции министр дал подробную информацию о гумпомощи, оказанной Азербайджаном Украине, о программах реабилитации и работах по восстановлению. Было подчеркнуто, что Азербайджан и впредь будет оказывать соответствующую помощь Украине.

Отметив, что Азербайджан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, Джейхун Байрамов отметил, что наша страна выступает за скорейшее прекращение боевых действий, а также дипломатическое решение конфликта на основе норм международного права.

Джейхун Байрамов добавил, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Berlində keçirilən Ukrayna Bərpa Konfransında iştirak edib

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