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Джейхун Байрамов принял руководителя наблюдательной миссии TÜRKPA

Джейхун Байрамов принял руководителя наблюдательной миссии TÜRKPA 6 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял руководителя наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Османа Местени и других членов делегации.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 20:06
Джейхун Байрамов принял руководителя наблюдательной миссии TÜRKPA

6 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял руководителя наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Османа Местени и других членов делегации.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках TÜRKPA, а также по подготовке к завтрашним внеочередным президентским выборам.

Подробно проинформировав о подготовке к внеочередным президентским выборам, в том числе о мерах, принятых Министерством иностранных дел, Джейхун Байрамов отметил историческое значение этого избирательного процесса. Было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях было создано 26 избирательных участков.

Глава миссии Осман Местен выразил уверенность в том, что результаты предстоящих выборов сыграют важную роль в дальнейшем развитии Азербайджана.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov TÜRKPA Müşahidə Missiyasının rəhbərini qəbul edib

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