Джейхун Байрамов принял российского посла по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Россией и перспективы их развития. Было отмечено, что отношения динамично развиваются, поднимаясь до уровня союзнического взаимодействия.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.