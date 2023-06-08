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Джейхун Байрамов принял российского посла по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане

Джейхун Байрамов принял российского посла по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 19:35
Джейхун Байрамов принял российского посла по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Россией и перспективы их развития. Было отмечено, что отношения динамично развиваются, поднимаясь до уровня союзнического взаимодействия.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM receives outgoing Russian ambassador
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