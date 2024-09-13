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Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией

Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Джейхун Байрамов принял прибывшего спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией
Внешняя политика
13 сентября 2024 г. 20:04
Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией

В Баку состоялись переговоры между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили ход переговоров между специальными представителями Турции и Армении по нормализации двусторонних отношений.

Байрамов и Кылыч также обсудили процесс нормализации между Баку и Ереваном, постконфликтную ситуацию в регионе, вопросы региональной и международной безопасности.

Министр Байрамов подчеркнул, что продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану, которые в том числе закреплены в законодательных актах этой страны, а также нарастающая милитаризация Армении третьими странами угрожают региональной безопасности и являются препятствием мирному процессу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's foreign minister receives Turkish special representative for normalization of ties with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə-Ermənistan normallaşma prosesi üzrə xüsusi nümayəndənin Azərbaycana səfəri başlayıb

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