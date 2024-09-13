Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией

Джейхун Байрамов принял прибывшего спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией

В Баку состоялись переговоры между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили ход переговоров между специальными представителями Турции и Армении по нормализации двусторонних отношений.

Байрамов и Кылыч также обсудили процесс нормализации между Баку и Ереваном, постконфликтную ситуацию в регионе, вопросы региональной и международной безопасности.

Министр Байрамов подчеркнул, что продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану, которые в том числе закреплены в законодательных актах этой страны, а также нарастающая милитаризация Армении третьими странами угрожают региональной безопасности и являются препятствием мирному процессу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.