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Джейхун Байрамов принял президента Евразийской патентной организации

Джейхун Байрамов принял президента Евразийской патентной организации Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял президента Евразийской патентной организации (API) Григория Ивлиева.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 16:17
Джейхун Байрамов принял президента Евразийской патентной организации

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял президента Евразийской патентной организации (API) Григория Ивлиева.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи отмечено, что развитие института интеллектуальной собственности в Азербайджане находится в центре внимания руководства страны, в данной сфере проводятся масштабные структурные реформы, оптимизируется управление.

Было подчеркнуто, что в таких документах государственного значения как "Азербайджан 2020: концепция развития взгляда в будущее", "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", особое место уделено направлениям развития сферы интеллектуальной собственности.

Григорий Ивлиев в свою очередь отметил наличие широких возможностей сотрудничества в области интеллектуальной собственности, включая подготовку соответствующих кадров, оформление патентов, внедрение единых стандартов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov receives President of Eurasian Patent Office
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Avrasiya Patent İdarəsinin prezidentini qəbul edib

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