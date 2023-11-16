Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял президента Евразийской патентной организации (API) Григория Ивлиева.
Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи отмечено, что развитие института интеллектуальной собственности в Азербайджане находится в центре внимания руководства страны, в данной сфере проводятся масштабные структурные реформы, оптимизируется управление.
Было подчеркнуто, что в таких документах государственного значения как "Азербайджан 2020: концепция развития взгляда в будущее", "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", особое место уделено направлениям развития сферы интеллектуальной собственности.
Григорий Ивлиев в свою очередь отметил наличие широких возможностей сотрудничества в области интеллектуальной собственности, включая подготовку соответствующих кадров, оформление патентов, внедрение единых стандартов.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.