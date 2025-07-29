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Байрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане

Байрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане Джейхун Байрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее дипломатической деятельности в Азербайджане
Внешняя политика
29 июля 2025 г. 15:40
Байрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Саджей Фарук Абдулла в связи с завершением ее дипломатической миссии в стране.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе встречи были детально рассмотрены вопросы стратегического сотрудничества между Азербайджаном и структурами ООН, с особым акцентом на взаимодействие с ЮНИСЕФ.

Стороны обсудили текущие совместные инициативы и проекты, реализуемые как на территории Азербайджана, так и в рамках международных программ в других странах.

Джейхун Байрамов выразил искреннюю признательность Садже Фарук Абдулла за ее значительный личный вклад в развитие и укрепление сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ. Министр пожелал ей дальнейших профессиональных успехов на новом этапе карьеры.

В ходе беседы было особо отмечено активное и последовательное участие Азербайджана в деятельности ООН и ЮНИСЕФ на глобальном уровне. Стороны подчеркнули важность продолжения образцового сотрудничества, которое было продемонстрировано во время организованной в ноябре прошлого года в Баку климатической конференции COP29. Это взаимодействие планируется развивать и в рамках предстоящего 13-го Всемирного форума городского развития, который Азербайджан будет принимать в 2026 году.

Особое внимание на встрече было уделено совместным проектам, направленным на улучшение качества жизни, здоровья и образования детей в Азербайджане. Была подчеркнута значимость сотрудничества с ЮНИСЕФ в координации международных гуманитарных проектов, где Азербайджан выступает в качестве страны-донора. В частности, обсуждалась инициатива по строительству средней школы в Палестине.

Министр Байрамов также предоставил подробную информацию о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в постконфликтный период. Он рассказал о внедрении современных концепций "умный город" и "умное село" в процессе реконструкции, а также о комплексных мерах, предпринимаемых правительством для обеспечения безопасного и достойного возвращения азербайджанских граждан на свои исторические земли.

Саджа Фарук Абдулла, в свою очередь, с удовлетворением отметила, что за время ее работы в Азербайджане показатели жизни, здоровья и благополучия детей в стране значительно улучшились. Она подчеркнула, что этих результатов удалось достичь благодаря плодотворному сотрудничеству с профильными государственными структурами Азербайджана.

Представитель ЮНИСЕФ выразила искреннюю благодарность за поддержку и конструктивное сотрудничество, оказанные ей во время работы в Азербайджане, и высказала конкретные рекомендации по дальнейшему развитию партнерства между Азербайджаном и ЮНИСЕФ.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov receives outgoing UNICEF representative in Azerbaijan

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