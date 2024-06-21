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Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана по случаю завершения его дипломатической миссии

Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана по случаю завершения его дипломатической миссии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева по случаю завершения его дипломатической миссии.
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 18:08
Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана по случаю завершения его дипломатической миссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева по случаю завершения его дипломатической миссии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, расширение политических контактов и сотрудничества.

Министр поблагодарил посла за вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Джейхун Байрамов также выразил благодарность за поддержку Кыргызстаном мирных усилий Азербайджана в регионе и процесса восстановления.

Посол Кайрат Осмоналиев выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства.

Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Foreign Minister Bayramov bids farewell to Kyrgyz envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоQırğızıstan səfirinin Azərbaycandakı diplomatik missiyası başa çatıb

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