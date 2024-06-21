Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана по случаю завершения его дипломатической миссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева по случаю завершения его дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева по случаю завершения его дипломатической миссии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, расширение политических контактов и сотрудничества.

Министр поблагодарил посла за вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Джейхун Байрамов также выразил благодарность за поддержку Кыргызстаном мирных усилий Азербайджана в регионе и процесса восстановления.

Посол Кайрат Осмоналиев выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства.

Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.