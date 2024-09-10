Джейхун Байрамов принял посла Кувейта в связи с завершением его дипломатической миссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кувейта в Азербайджане Абдуллу Мохамеда Абдуллу Альмауиди в связи с завершением его дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кувейта в Азербайджане Абдуллу Мохамеда Абдуллу Альмауиди в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы двусторонней повестки сотрудничества.

Министр поблагодарил посла Абдуллу Мохамеда Абдуллу Альмауиди за его усилия в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Посол поблагодарил министра за прием, а также добрые пожелания, и выразил уверенность в том, что существующие связи между двумя странами будут и впредь развиваться по восходящей линии.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.