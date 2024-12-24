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Джейхун Байрамов принял посла Кореи в связи с завершением его дипломатической миссии

Джейхун Байрамов принял посла Кореи в связи с завершением его дипломатической миссии 18:37
Внешняя политика
24 декабря 2024 г. 19:01
Джейхун Байрамов принял посла Кореи в связи с завершением его дипломатической миссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Республики Корея в нашей стране Ли Ин-Ёнга в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и Южной Кореей.

Байрамов поблагодарил посла Ли Ин-Ёнга за усиленную работу, проведенную в период его дипломатической миссии в нашей стране, и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Министр подробно рассказал о климатической дипломатии страны, председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и достижениях, полученных в рамках сессии.

Посол Ли Ин-Ёнг поблагодарил за поддержку и сотрудничество во время его пребывания в нашей стране и выразил надежду на дальнейшее развитие азербайджано-корейских отношений.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov receives South Korean Ambassador upon completion of his diplomatic mission
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə bağlı Koreya səfirini qəbul edib

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