Джейхун Байрамов принял посла Кореи в связи с завершением его дипломатической миссии

18:37

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Республики Корея в нашей стране Ли Ин-Ёнга в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и Южной Кореей.

Байрамов поблагодарил посла Ли Ин-Ёнга за усиленную работу, проведенную в период его дипломатической миссии в нашей стране, и пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Министр подробно рассказал о климатической дипломатии страны, председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и достижениях, полученных в рамках сессии.

Посол Ли Ин-Ёнг поблагодарил за поддержку и сотрудничество во время его пребывания в нашей стране и выразил надежду на дальнейшее развитие азербайджано-корейских отношений.