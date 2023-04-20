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Джейхун Байрамов принял посла Казахстана в связи с завершением дипмиссии в Баку

Джейхун Байрамов принял посла Казахстана в связи с завершением дипмиссии в Баку Сегодня Джейхун Байрамов принял посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержана Абдыкаримова по случаю окончания его дипломатической деятельности в стране.
Внешняя политика
20 апреля 2023 г. 20:11
Джейхун Байрамов принял посла Казахстана в связи с завершением дипмиссии в Баку

Сегодня Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Казахстана Сержана Абдыкаримова по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокий уровень эффективного сотрудничества между Азербайджаном и братским Казахстаном в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе двустороннее сотрудничество в экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, транзитной, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах, а также обсудили перспективы развития.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на общих этнических, культурных и исторических корнях, министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие азербайджано-казахстанских отношений, построенных на этом прочном фундаменте.

Министр поблагодарил посла Сержана Абдыкаримова за вклад в отношения между нашими странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической миссии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM receives outgoing Kazakh ambassador
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Qazaxıstan səfirini diplomatik fəaliyyətinin bitməsi münasibətilə qəbul edib

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