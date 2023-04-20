Джейхун Байрамов принял посла Казахстана в связи с завершением дипмиссии в Баку

Сегодня Джейхун Байрамов принял посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержана Абдыкаримова по случаю окончания его дипломатической деятельности в стране.

Сегодня Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Казахстана Сержана Абдыкаримова по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокий уровень эффективного сотрудничества между Азербайджаном и братским Казахстаном в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе двустороннее сотрудничество в экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, транзитной, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах, а также обсудили перспективы развития.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на общих этнических, культурных и исторических корнях, министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие азербайджано-казахстанских отношений, построенных на этом прочном фундаменте.

Министр поблагодарил посла Сержана Абдыкаримова за вклад в отношения между нашими странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической миссии.