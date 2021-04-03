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Посол Италии завершает свою дипмиссию в Азербайджане

Посол Италии завершает свою дипмиссию в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Италии в нашей стране Аугусто Массари в связи с завершением его дипломатической миссии
Внешняя политика
3 апреля 2021 г. 14:07
Посол Италии завершает свою дипмиссию в Азербайджане

3 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Итальянской республики в нашей стране Аугусто Массари в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом Report сообщили в МИД.

Министр Джейхун Байрамов, подчеркнув высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией, отметил, что ярким примером этого являются совместные декларации о стратегическом партнерстве, подписанные на уровне руководителей двух стран.

Стороны подчеркнули перспективы расширения сотрудничества между нашими странами по всем направлениям и, в частности, отметили важность осуществления взаимных визитов.

Министр Джейхун Байрамов высоко оценил дипломатическую деятельность посла в нашей стране, поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İtaliya səfirini diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib

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