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Джейхун Байрамов принял посла доброй воли ЮНЕСКО

Джейхун Байрамов принял посла доброй воли ЮНЕСКО Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла доброй воли ЮНЕСКО и специального представителя по культурной дипломатии Гедву Сер.
Внешняя политика
3 сентября 2022 г. 17:10
Джейхун Байрамов принял посла доброй воли ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла доброй воли ЮНЕСКО и специального представителя по культурной дипломатии Гедву Сер.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил деятельность Гедвы Сер во имя мира и многочисленные проекты, реализуемые в этом направлении. Он поблагодарил посла доброй воли за внимание к реализуемому в Шуше проекту Youth Art Camp.

Гедва Сер поблагодарила за теплый прием и с удовлетворением отметила, что это ее третий визит в Азербайджан в этом году. По ее словам, толерантность в Азербайджане говорит о том, что различные религии и этнические группы высоко ценят традиции мирного сосуществования. Говоря о проекте "Путь к миру", посол доброй воли ЮНЕСКО и специальный представитель по культурной дипломатии выразила признательность Азербайджану за поддержку этого проекта и отметила, что памятник миру, автором которого она является, был воздвигнут в Баку в 2015 году при участии первого вице-президента Азербайджанской Республики г-жи Мехрибан Алиевой.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о выделении образовательных грантов студентам развивающихся стран, а также о выделении гуманитарной помощи этим странам и т.д.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM receives UNESCO Goodwill Ambassador for Cultural Diplomacy
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov UNESCO-nun xoşməramlı səfirini qəbul edib

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