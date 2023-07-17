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Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла России в Азербайджане

Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла России в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова.
Внешняя политика
17 июля 2023 г. 22:43
Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла России в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Евдокимова.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече посол Михаил Евдокимов вручил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане. Посол Евдокимов сказал, что в течение своего пребывания в Азербайджане он не пожалеет усилий для дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между двумя странами.

В ходе встречи была подчеркнута важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Далее состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, азербайджано-армянскому мирному процессу, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Было доведено до внимания, что две страны построили свои отношения на основе приверженности принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Было заявлено, что определение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана со ссылкой на позицию армянской стороны не соответствует указанным рамкам.

Подчеркнуто, что утверждения о том, что функционирование Лачинского погранперехода якобы привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе, искажают реальность. Министр напомнил о фактах использования Лачинской дороги для незаконной деятельности, перевозки военной техники и мин из Армении на территорию Азербайджана в течение длительного периода времени вопреки трехстороннему заявлению, стороной которого является и Россия. Было отмечено, что создание Лачинского погранперехода является суверенным правом Азербайджана и направлено на предотвращение противоправных действий, обеспечение прозрачности. Было отмечено, что несмотря на это армянская сторона совершила провокации против ППП 15 июня и в начале июля. Азербайджанская сторона вновь создала условия для пересечения ППП армянскими жителями. В то же время было указано, что также можно использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана.

Относительно вопроса "прав и безопасности" армянских жителей, упомянутого МИД РФ, было отмечено, что этот вопрос будет решаться в рамках национального законодательства Азербайджана, и с этой целью был инициирован диалог с армянскими жителями.

Далее стороны обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısı Rusiyanın yeni səfirini qəbul edib

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