Джейхун Байрамов принял нового посла Таджикистана в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане Абдурахмона Ильхама Баротзоду.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане Абдурахмона Ильхама Баротзоду.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы текущей повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении, дружбе и солидарности. Была подчеркнута роль взаимных визитов на высоком уровне и интенсивных контактов в развитии отношений.

Посол Абдурахмон Ильхам Баротзода отметил, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между двумя странами.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.