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Джейхун Байрамов принял нового посла Таджикистана в Азербайджане

Джейхун Байрамов принял нового посла Таджикистана в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане Абдурахмона Ильхама Баротзоду.
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 17:21
Джейхун Байрамов принял нового посла Таджикистана в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане Абдурахмона Ильхама Баротзоду.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы текущей повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение динамикой развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении, дружбе и солидарности. Была подчеркнута роль взаимных визитов на высоком уровне и интенсивных контактов в развитии отношений.

Посол Абдурахмон Ильхам Баротзода отметил, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между двумя странами.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov receives newly appointed ambassador of Tajikistan
Версия на азербайджанском языке Фото Ceyhun Bayramov Tacikistanın yeni səfirini qəbul edib

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