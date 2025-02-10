Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Беларуси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот новоназначенного посла Беларуси Дмитрия Пиневича.
Как сообщили Report в МИД, министр поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в деятельности.
Стороны обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество, обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки.
Они также коснулись перспектив развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью, подчеркнули важность взаимных контактов и визитов на высоком уровне, диалога в рамках международных платформ.
Собеседники согласились, что государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан 17 мая прошлого года и его поездка на освобожденные от оккупации территории является показателем высокого уровня стратегического партнерства между странами.
Дмитрий Пиневич выразил удовлетворение началом своей миссии и подчеркнул готовность содействовать развитию отношений между странами.