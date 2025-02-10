Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Беларуси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Беларуси Дмитрия Пиневича.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот новоназначенного посла Беларуси Дмитрия Пиневича.

Как сообщили Report в МИД, министр поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в деятельности.

Стороны обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество, обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки.

Они также коснулись перспектив развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью, подчеркнули важность взаимных контактов и визитов на высоком уровне, диалога в рамках международных платформ.

Собеседники согласились, что государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан 17 мая прошлого года и его поездка на освобожденные от оккупации территории является показателем высокого уровня стратегического партнерства между странами.

Дмитрий Пиневич выразил удовлетворение началом своей миссии и подчеркнул готовность содействовать развитию отношений между странами.