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Джейхун Байрамов принял нового главу представительства ЕС в Азербайджане

Джейхун Байрамов принял нового главу представительства ЕС в Азербайджане Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового главу представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петра Михалко.
Внешняя политика
14 сентября 2021 г. 20:25
Джейхун Байрамов принял нового главу представительства ЕС в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового главу представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петра Михалко.

Как сообщили Report в МИД, П.Михалко представил копии верительных грамот Дж.Байрамову.

Министр поздравил представителя Европейского союза (ЕС) с назначением и выразил уверенность в том, что он внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах плодотворного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, в том числе о визитах на высшем уровне в Азербайджан за последний период, о подготовке к предстоящим встречам на высшем уровне стран Восточного партнерства, о новом соглашении, которое станет правовой основой двусторонних отношений, а также о перспективах сотрудничества.

P.Михалко отметил, что Азербайджан является важным партнером для Европейского союза, и что в ходе своей деятельности он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri ilə görüşüb

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