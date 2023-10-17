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Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Швейцарии

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Швейцарии Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Томаса Штели.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 15:33
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Швейцарии

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Томаса Штели.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи посол вручил Джейхуну Байрамову копии верительных грамот. Министр пожелал послу успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи были обсуждены повестка дня двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией в политической, экономической, торговой и ряде других сфер, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, текущая региональная ситуация.

Посол отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, и отметил, что в ходе своей дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İsveçrə səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib

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