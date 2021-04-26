Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Сербии в Азербайджанской Республике Драгана Владисавлиевича.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла и поздравил его с назначением.
Драган Владисавлиевич поблагодарил Джейхуна Байрамова за прием. Он передал главе МИД искренние приветствия министра иностранных дел Сербии Никола Селаковича.
Отметив, что Сербия и Азербайджан имеют аналогичные проблемы, посол отметил важность сохранения государственного суверенитета и подчеркнул, что Сербия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Джейхун Байрамов, в свою очередь, передал сербскому коллеге искренние приветствия и пожелал Драгану Владисавлиевичу успехов в деятельности.