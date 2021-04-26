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Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Сербии

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Сербии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Сербии в Азербайджанской Республике Драгана Владисавлиевича.
Внешняя политика
26 апреля 2021 г. 19:02
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Сербии в Азербайджанской Республике Драгана Владисавлиевича.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла и поздравил его с назначением.

Драган Владисавлиевич поблагодарил Джейхуна Байрамова за прием. Он передал главе МИД искренние приветствия министра иностранных дел Сербии Никола Селаковича.

Отметив, что Сербия и Азербайджан имеют аналогичные проблемы, посол отметил важность сохранения государственного суверенитета и подчеркнул, что Сербия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, передал сербскому коллеге искренние приветствия и пожелал Драгану Владисавлиевичу успехов в деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Serbiya səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib

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