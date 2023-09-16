Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Саудовской Аравии в нашей стране Иссамом бин Салехом Аль-Джутайлини.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Саудовской Аравии в нашей стране Эссамом бин Салехом Аль-Джутайли.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Новоназначенный посол вручил Дж.Байрамову копии верительных грамот, министр в свою очередь пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Министр с удовлетворением отметил наличие двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в различных областях, в том числе политической, экономической, энергетической и гуманитарной.

По словам Дж.Байрамова, взаимные визиты и контакты играют важную роль в развитии двусторонних отношений.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.