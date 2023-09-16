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Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Саудовской Аравии в нашей стране Иссамом бин Салехом Аль-Джутайлини.
Внешняя политика
16 сентября 2023 г. 17:40
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Саудовской Аравии в нашей стране Эссамом бин Салехом Аль-Джутайли.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Новоназначенный посол вручил Дж.Байрамову копии верительных грамот, министр в свою очередь пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Министр с удовлетворением отметил наличие двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в различных областях, в том числе политической, экономической, энергетической и гуманитарной.

По словам Дж.Байрамова, взаимные визиты и контакты играют важную роль в развитии двусторонних отношений.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov receives copies of credentials of new envoy of Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanının yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Azərbaycan XİN başçısına təqdim edib

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