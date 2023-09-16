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Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Иордании

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Иордании Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Иордании в нашей стране Омаром Аль-Нахаром.
Внешняя политика
16 сентября 2023 г. 16:45
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Иордании

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Иордании в нашей стране Омаром Аль-Нахаром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов поздравил Аль-Нахара с назначением на пост посла Иордании в Азербайджане, принял копии верительных грамот и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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