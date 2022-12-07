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Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Франции

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Франции 7 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Французской Республики в нашей стране Анн Буайон.
Внешняя политика
7 декабря 2022 г. 19:17
Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Франции

7 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Французской Республики в нашей стране Анн Буайон.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны обсудили текущее состояние азербайджано-французских отношений, региональную ситуация, нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, мирную повестку и другие вопросы.

Министр подчеркнул, что озвученные Францией предвзятые мнения и принятые в парламенте страны резолюции наносят удар по азербайджано-французским отношениям и не вносят вклад в мирный процесс.

Посол Анн Буайон поблагодарила министра Джейхуна Байрамова за прием и сказала, что будет стремиться к развитию отношений.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with new French Ambassador Anne Boillon
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Fransanın yeni səfiri ilə görüşüb

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