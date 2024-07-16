Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане Троя Дули.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане Троя Дули.

Как сообщает Report, в ходе встречи руководитель миссии вручил министру Джейхуну Байрамову копию верительного письма. Министр пожелал Трою Дули успехов в деятельности.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции, а также вопросы, связанные с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.