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Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане

Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане Троя Дули.
Внешняя политика
16 июля 2024 г. 18:49
Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял главу миссии Международной организации по миграции в Азербайджане Троя Дули.

Как сообщает Report, в ходе встречи руководитель миссии вручил министру Джейхуну Байрамову копию верительного письма. Министр пожелал Трою Дули успехов в деятельности.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции, а также вопросы, связанные с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоIOM Chief in Azerbaijan presents copy of his credentials to Jeyhun Bayramov
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri etimadnamə məktubunun surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

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