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Глава МИД Азербайджана принял генерального секретаря СНГ

Глава МИД Азербайджана принял генерального секретаря СНГ 6 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Сергея Лебедева.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 16:24
Глава МИД Азербайджана принял генерального секретаря СНГ

6 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Сергея Лебедева.

Как Report сообщили в МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня в рамках СНГ, перспективы сотрудничества, а также вопросы, связанные с наблюдением за внеочередными президентскими выборами.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о проделанной внешнеполитическим ведомством работе по реализации избирательных прав наших граждан, проживающих за пределами страны, а также находящихся в длительной зарубежной командировке. С этой целью было создано 49 избирательных участков в 37 странах.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поблагодарил за приглашение принять участие в наблюдении за предстоящими в Азербайджане выборами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM, CIS Secretary General mull preparation for presidential elections
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov MDB-nin Baş katibi ilə prezident seçkilərinə hazırlıq məsələlərini müzakirə edib

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