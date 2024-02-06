Глава МИД Азербайджана принял генерального секретаря СНГ

6 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Сергея Лебедева.

6 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Сергея Лебедева.

Как Report сообщили в МИД, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня в рамках СНГ, перспективы сотрудничества, а также вопросы, связанные с наблюдением за внеочередными президентскими выборами.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о проделанной внешнеполитическим ведомством работе по реализации избирательных прав наших граждан, проживающих за пределами страны, а также находящихся в длительной зарубежной командировке. С этой целью было создано 49 избирательных участков в 37 странах.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поблагодарил за приглашение принять участие в наблюдении за предстоящими в Азербайджане выборами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.