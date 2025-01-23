Глава МИД принял Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Глава МИД поблагодарил посла за его дипломатическую деятельность в Азербайджане и вклад в укрепление братства, дружбы и союзнических отношений между нашими странами. Он пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.
Джахит Багчи выразил признательность за оказанную поддержку и отметил, что всегда будет с гордостью вспоминать свою работу в качестве посла Турции в Азербайджане. Он также выразил готовность и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие азербайджано-турецкого братства и союзничества.
В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.