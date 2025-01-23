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Глава МИД принял Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане

Глава МИД принял Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.
Внешняя политика
23 января 2025 г. 16:33
Глава МИД принял Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Глава МИД поблагодарил посла за его дипломатическую деятельность в Азербайджане и вклад в укрепление братства, дружбы и союзнических отношений между нашими странами. Он пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

Джахит Багчи выразил признательность за оказанную поддержку и отметил, что всегда будет с гордостью вспоминать свою работу в качестве посла Турции в Азербайджане. Он также выразил готовность и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие азербайджано-турецкого братства и союзничества.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's foreign minister receives Turkish ambassador on completion of his diplomatic mission
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısı diplomatik fəaliyyəti başa çatan Cahit Bağcını qəbul edib

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