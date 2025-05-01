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Байрамов рассказал делегации Северной Македонии о барьерах для окончательного мира между Баку и Ереваном

Байрамов рассказал делегации Северной Македонии о барьерах для окончательного мира между Баку и Ереваном Джейхун Байрамов принял делегацию Северной Македонии
Внешняя политика
1 мая 2025 г. 15:16
Байрамов рассказал делегации Северной Македонии о барьерах для окончательного мира между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Северной Македонии во главе с замминистра иностранных дел и внешней торговли Зораном Димитровски.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущий уровень двусторонних и многосторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

Байрамов подробно проинформировал делегацию Северной Македонии о реалиях в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, процессе нормализации между Баку и Ереваном, а также о факторах, препятствующих заключению итогового мира - территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении и вопрос роспуска Минской группы ОБСЕ.

"В ходе переговоров выражено удовлетворение растущей динамикой визитов и контактов высокого уровня между странами в последнее время, отмечена важность механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами в продолжении и развитии межгосударственного диалога", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Байрамов также обсудил с делегацией Северной Македонии возможности сотрудничества в сфере экономики и торговли. Стороны отметили наличие широких перспектив для развития партнерства в направлениях традиционной и возобновляемой энергетики, с удовлетворением отметили присоединение Северной Македонии к числу стран, снабжаемых природным газом из Азербайджана.

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Версия на английском языке Bayramov tells North Macedonian delegation about barriers to final peace between Baku, Yerevan

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