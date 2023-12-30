Глава МИД принял азербайджанских дипломатов, объявленных Францией персонами нон грата

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов азербайджанских дипломатов, объявленных 27 декабря властями Франции персонами нон грата без каких-либо оснований.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял азербайджанских дипломатов, объявленных 27 декабря властями Франции персонами нон грата без каких-либо оснований.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр поблагодарил сотрудников посольства за эффективную дипломатическую службу.

Было отмечено, что этот необоснованный шаг со стороны Франции стал очередным ударом по двусторонним отношениям Баку и Парижа.

Также отмечено, что напряженность в двусторонних отношениях между странами вызвана непосредственно действиями французской стороны, которая, заняв предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, предпринимает необоснованные шаги.

Джейхун Байрамов пожелал дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.