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Глава МИД принял азербайджанских дипломатов, объявленных Францией персонами нон грата

Глава МИД принял азербайджанских дипломатов, объявленных Францией персонами нон грата Министр иностранных дел Джейхун Байрамов азербайджанских дипломатов, объявленных 27 декабря властями Франции персонами нон грата без каких-либо оснований.
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 17:06
Глава МИД принял азербайджанских дипломатов, объявленных Францией персонами нон грата

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял азербайджанских дипломатов, объявленных 27 декабря властями Франции персонами нон грата без каких-либо оснований.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр поблагодарил сотрудников посольства за эффективную дипломатическую службу.

Было отмечено, что этот необоснованный шаг со стороны Франции стал очередным ударом по двусторонним отношениям Баку и Парижа.

Также отмечено, что напряженность в двусторонних отношениях между странами вызвана непосредственно действиями французской стороны, которая, заняв предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, предпринимает необоснованные шаги.

Джейхун Байрамов пожелал дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with Azerbaijani diplomats declared persona-non-grata by France
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Fransanın "persona-non-grata" elan etdiyi Azərbaycan diplomatları ilə görüşüb

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