Джейхун Байрамов принял участие в открытии комнаты "Азербайджан" в офисе ООН в Женеве

В офисе ООН в Женеве с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялась церемония открытия комнаты "Азербайджан".
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Комната была отреставрирована на основе нового дизайна и концепции.
В церемонии приняли участие директор отделения ООН в Женеве (ЮНОГ) Татьяна Валовая и постпреды ряда стран.
Выступая на мероприятии Дж.Байрамов и Т.Валовая отметили, комната "Азербайджан" внесет значимый вклад в эффективное функционирование офиса ООН в Женеве.
Комната "Азербайджан" была создана в 2007 году Фондом Гейдара Алиева, ремонт помещения начался в 2022 году.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия комнаты "Азербайджан" в офисе ООН в Женеве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
В церемонии также принимают участие директор отделения ООН в Женеве (ЮНОГ) Татьяна Валовая и другие официальные лица.
Глава МИД отметил на своей странице в социальных сетях, что открытие комнаты "Азербайджан" поспособствует еще большему развитию сотрудничества между Азербайджаном и ООН.
Дж.Байрамов подчеркнул, что рад принять участие в церемонии открытия комнаты "Азербайджан" в офисе ООН в Женеве, который был отремонтирован при поддержке Фонда Гейдара Алиева.