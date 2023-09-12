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Джейхун Байрамов принял участие в открытии комнаты "Азербайджан" в офисе ООН в Женеве

Джейхун Байрамов принял участие в открытии комнаты "Азербайджан" в офисе ООН в Женеве В офисе ООН в Женеве с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялась церемония открытия комнаты "Азербайджан".
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 15:44
Джейхун Байрамов принял участие в открытии комнаты Азербайджан в офисе ООН в Женеве

В офисе ООН в Женеве с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялась церемония открытия комнаты "Азербайджан".

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Комната была отреставрирована на основе нового дизайна и концепции.

В церемонии приняли участие директор отделения ООН в Женеве (ЮНОГ) Татьяна Валовая и постпреды ряда стран.

Выступая на мероприятии Дж.Байрамов и Т.Валовая отметили, комната "Азербайджан" внесет значимый вклад в эффективное функционирование офиса ООН в Женеве.

Комната "Азербайджан" была создана в 2007 году Фондом Гейдара Алиева, ремонт помещения начался в 2022 году.

15:35

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия комнаты "Азербайджан" в офисе ООН в Женеве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В церемонии также принимают участие директор отделения ООН в Женеве (ЮНОГ) Татьяна Валовая и другие официальные лица.

Глава МИД отметил на своей странице в социальных сетях, что открытие комнаты "Азербайджан" поспособствует еще большему развитию сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

Дж.Байрамов подчеркнул, что рад принять участие в церемонии открытия комнаты "Азербайджан" в офисе ООН в Женеве, который был отремонтирован при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov attends opening of 'Azerbaijan' room at UN Geneva Office
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin Cenevrədəki tarixi binasında "Azərbaycan otağı" açılıb - YENİLƏNİB

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