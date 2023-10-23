Джейхун Байрамов примет участие во встрече в формате "3+3" в Тегеране

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие во встрече, которая состоится сегодня в столице Ирана Тегеране в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция).

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие во встрече, которая состоится сегодня в столице Ирана Тегеране в рамках регионального формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция).

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, Дж.Байрамов отправится в Иран 23 октября.

Министерство иностранных дел Грузии официально подтвердило, что Тбилиси не будет участвовать во встрече в Тегеране в региональном формате "3+3". Впервые встреча в формате "3+3" состоялась в прошлом году в Москве без участия Грузии.

На встрече в Тегеране с участием министров иностранных дел будут обсуждаться вопросы регионального сотрудничества в сфере политики, экономики, транспорта, безопасности, энергетики.