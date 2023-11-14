Джейхун Байрамов пригласил марокканские компании инвестировать в Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил марокканские компании инвестировать в освобожденные территории Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил марокканские компании инвестировать в освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, министр выступил с подобным предложением в ходе проходящего в Марокко 1-го азербайджано-марокканского бизнес-форума.

Он пригласил марокканских инвесторов и компании рассмотреть возможности для ведения бизнеса и инвестиций в свободной экономической зоне "Алят", на освобожденных территориях Азербайджана и в других регионах.