О нас
Аудио новости

Джейхун Байрамов приглашен в Болгарию

Джейхун Байрамов приглашен в Болгарию 28 апреля 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Болгария Василом Георгиевым.
Внешняя политика
28 апреля 2022 г. 12:11
Джейхун Байрамов приглашен в Болгарию

28 апреля 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Болгария Василом Георгиевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства между нашими странами. Министр отметил, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений. Он также отметил, что совместные усилия по дальнейшему расширению связей между двумя странами будут продолжены по различным направлениям.

Заместитель министра Васил Георгиев с удовлетворением отметил, что визит в Азербайджан был очень продуктивным, была проведена насыщенная рабочая программа.

Он от имени главы МИД Теодоры Генчовской пригласил Джейхуна Байрамова посетить Болгарию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov invited to Bulgaria 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Bolqarıstana səfərə dəvət olunub

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию судна-парома Зарифа Алиева
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева"
28 апреля 2022 г. 10:26
Прошло 99 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Прошло 99 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
27 апреля 2022 г. 21:52
Президент: Азербайджанская делегация готова к началу переговоров по мирному договору
Президент: Азербайджанская делегация готова к началу переговоров по мирному договору
27 апреля 2022 г. 21:00
В храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия 
ФотоВ храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия 
27 апреля 2022 г. 20:25
Азербайджан в 2022 году не планирует импортировать российский газ
Азербайджан в 2022 году не планирует импортировать российский газ
27 апреля 2022 г. 16:38
Азербайджанцы Грузии требуют восстановления исконного названия их села
ФотоАзербайджанцы Грузии требуют восстановления исконного названия их села
27 апреля 2022 г. 16:31
Христиане Азербайджана посетили Гадрут
ФотоХристиане Азербайджана посетили Гадрут
27 апреля 2022 г. 14:14
Немыслимый случай в бакинском метро – девушки забежали в тоннель станции 20 Января
Немыслимый случай в бакинском метро – девушки забежали в тоннель станции "20 Января"
27 апреля 2022 г. 14:03
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
27 апреля 2022 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi