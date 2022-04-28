Джейхун Байрамов приглашен в Болгарию

28 апреля 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Болгария Василом Георгиевым.

28 апреля 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Болгария Василом Георгиевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства между нашими странами. Министр отметил, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений. Он также отметил, что совместные усилия по дальнейшему расширению связей между двумя странами будут продолжены по различным направлениям.

Заместитель министра Васил Георгиев с удовлетворением отметил, что визит в Азербайджан был очень продуктивным, была проведена насыщенная рабочая программа.

Он от имени главы МИД Теодоры Генчовской пригласил Джейхуна Байрамова посетить Болгарию.