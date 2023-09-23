О нас

Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок

Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок или нет.
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 12:18
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок

Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок или нет.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью американскому бюро Report в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Что касается процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, то могу сказать, что, несмотря на неконструктивные шаги Армении, Азербайджанское государство привержено мирной повестке, предпринимаемые Азербайджаном шаги, в отличие от шагов Армении, последовательны, систематичны, логичны и основаны на нормах и принципах международного права.

Если Армения прекратит клеветническую кампанию против Азербайджана, прямо или косвенно ставящую под сомнение территориальную целостность нашей страны, и откажется от других вредных подходов, я думаю, что в принципе можно прийти к мирному соглашению в разумные и недолгие сроки. Однако я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в этом вопросе весьма важен подход не одной, а обеих сторон, то есть важен и подход армянской стороны к мирному процессу", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Upcoming period will show whether Armenia learns from its past mistakes - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Qarşıdakı müddət Ermənistanın keçmiş səhvlərindən nəticə çıxarıb-çıxarmadığını göstərəcək” - EKSKLÜZİV

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана встретится с генеральным секретарем ООН
Глава МИД Азербайджана встретится с генеральным секретарем ООН
23 сентября 2023 г. 08:59
Азербайджан организовал в штаб-квартире ООН круглый стол на тему Деколонизация: тихая революция
ФотоАзербайджан организовал в штаб-квартире ООН круглый стол на тему "Деколонизация: тихая революция"
23 сентября 2023 г. 05:22
Замглавы МИД Турции о своем выступлении в Совбезе ООН: Я поддержал справедливую позицию Азербайджана
Замглавы МИД Турции о своем выступлении в Совбезе ООН: Я поддержал справедливую позицию Азербайджана
23 сентября 2023 г. 04:42
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ООН о гуманитарной поддержке армянских жителей Карабаха
Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя ООН о гуманитарной поддержке армянских жителей Карабаха
23 сентября 2023 г. 03:15
Совместное министерское заседание ОЭС-АСЕАН прошло под председательством Джейхуна Байрамова
ФотоСовместное министерское заседание ОЭС-АСЕАН прошло под председательством Джейхуна Байрамова
23 сентября 2023 г. 02:41
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили антитеррористические мероприятия в Карабахе
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили антитеррористические мероприятия в Карабахе
22 сентября 2023 г. 23:44
МИД: Пакистан поддерживает легитимные меры, реализованные Азербайджаном на своей суверенной территории
ФотоМИД: Пакистан поддерживает легитимные меры, реализованные Азербайджаном на своей суверенной территории
22 сентября 2023 г. 23:27
Джейхун Байрамов встретился с замгенсека ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с замгенсека ООН
22 сентября 2023 г. 22:48
Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили реинтеграцию армянских жителей Карабаха
ФотоГлавы МИД Азербайджана и Албании обсудили реинтеграцию армянских жителей Карабаха
22 сентября 2023 г. 22:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi