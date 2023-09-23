Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок

Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок или нет.

Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок или нет.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью американскому бюро Report в кулуарах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Что касается процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, то могу сказать, что, несмотря на неконструктивные шаги Армении, Азербайджанское государство привержено мирной повестке, предпринимаемые Азербайджаном шаги, в отличие от шагов Армении, последовательны, систематичны, логичны и основаны на нормах и принципах международного права.

Если Армения прекратит клеветническую кампанию против Азербайджана, прямо или косвенно ставящую под сомнение территориальную целостность нашей страны, и откажется от других вредных подходов, я думаю, что в принципе можно прийти к мирному соглашению в разумные и недолгие сроки. Однако я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в этом вопросе весьма важен подход не одной, а обеих сторон, то есть важен и подход армянской стороны к мирному процессу", - подчеркнул министр.