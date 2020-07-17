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Джейхун Байрамов представлен коллективу МИД Азербайджана

Джейхун Байрамов представлен коллективу МИД Азербайджана Д.Байрамов пообещал достойно справиться с этой работой
Внешняя политика
17 июля 2020 г. 12:53
Джейхун Байрамов представлен коллективу МИД Азербайджана

Назначенный распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 июля министром иностранных дел Джейхун Байрамов был представлен коллективу министерства.

Как сообщает Report, министра коллективу представил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Представив коллективу нового министра, Хикмет Гаджиев выразил надежду на то, что это назначение сыграет важную роль в реализации задач, поставленных президентом во внешней политике.

Д.Байрамов, в свою очередь, пообещал достойно справиться с этой работой.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov XİN-in kollektivinə təqdim olundu

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