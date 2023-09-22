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Джейхун Байрамов председательствовал на заседании "Группы 77" ДН и глав МИД JCC

Джейхун Байрамов председательствовал на заседании "Группы 77" ДН и глав МИД JCC В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 сентября сопредседательствовал и выступил на заседании "Группы 77" Движения неприсоединения (ДН) и глав МИ
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 21:37
Джейхун Байрамов председательствовал на заседании Группы 77 ДН и глав МИД JCC

В рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 сентября сопредседательствовал и выступил на заседании "Группы 77" Движения неприсоединения (ДН) и глав МИД Китайского комитета совместной координации (JCC).

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении Дж.Байрамов отметил, что возобновление деятельности JCC после 9 лет является историческим событием, Азербайджан в период председательства в ДН определил возрождение JCC в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности, и благодаря плодотворному сотрудничеству с кубинскими коллегами нашей стране удалось организовать заседание JCC.

Министр отметил, что в июле текущего года на министерской встрече Координационного бюро ДН в Баку страны-члены подтвердили необходимость усиления координации между ДН, "Группой 77" и Китаем для повышения роли развивающихся стран в международной экономике, торговле и финансах. В этой связи, было подчеркнуто, что Азербайджан с нетерпением ждет проведения в январе 2024 года в столице Уганды Кампале третьего Южного саммита "Группы 77-х" и Китая, а также девятнадцатого Южного саммита ДН.

Министр также сообщил, что на министерской встрече в Баку страны-члены ДН договорились о работе с "Группой 77” и Китаем по созданию специализированного агентства ООН для сотрудничества Юг-Юг, штаб-квартира которого будет располагаться в одной из развивающихся стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov “77-lər Qrupu” və JCC-nin XİN başçıları iclasına həmsədrlik edib

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