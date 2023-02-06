Джейхун Байрамов позвонил турецкому коллеге

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов позвонил турецкому коллеге и выразил соболезнования семьям погибших в результате сильнейшего землетрясения в Кахраманмараше, Газиантепе и других южных регионах Турции, турецкому правительству и народу.

Он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказать любую помощь в ликвидации последствий землетрясения.

По поручению президента Азербайджана в ближайшие часы для поддержки поисково-спасательных операций в братскую Турцию отправится группа спасателей численностью 370 человек.

M.Чавушоглу выразил признательность за оказанную поддержку.