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Джейхун Байрамов позвонил турецкому коллеге

Джейхун Байрамов позвонил турецкому коллеге Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 10:42
Джейхун Байрамов позвонил турецкому коллеге

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов позвонил турецкому коллеге и выразил соболезнования семьям погибших в результате сильнейшего землетрясения в Кахраманмараше, Газиантепе и других южных регионах Турции, турецкому правительству и народу.

Он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказать любую помощь в ликвидации последствий землетрясения.

По поручению президента Азербайджана в ближайшие часы для поддержки поисково-спасательных операций в братскую Турцию отправится группа спасателей численностью 370 человек.

M.Чавушоглу выразил признательность за оказанную поддержку.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov calls Mevlut Cavusoglu: Azerbaijan ready to help
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Mövlud Çavuşoğluna zəng edib, Azərbaycanın yardıma hazır olduğunu bildirib

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