Джейхун Байрамов позвонил Чавушоглу и поинтересовался последствиями землетрясения в Хатае

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Турции Мевлуда Чавушоглу. Азербайджанский дипломат поинтересовался последствиями двух сильных землетрясений, произошедших сегодня в Хатае.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе разговора обсуждались меры по ликвидации последствий землетрясения в Турецкой Республике, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и сильные разрушения, а также планы восстановления после землетрясения.
Министр Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать братской Турции всю необходимую поддержку. Он интересовался последствиями двух сильных толчков землетрясения, произошедших сегодня в Хатае.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подробно проинформировал о последней ситуации в зоне землетрясения, планах строительства зданий в зоне землетрясения. Он сказал, что последние землетрясения в Хатае повредили лишь те здания, которые ранее получили повреждения.
Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.