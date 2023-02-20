Джейхун Байрамов позвонил Чавушоглу и поинтересовался последствиями землетрясения в Хатае

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Турции Мевлуда Чавушоглу. Азербайджанский дипломат поинтересовался последствиями двух сильных землетрясений, произошедших сегодня в Хатае.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Турции Мевлуда Чавушоглу. Азербайджанский дипломат поинтересовался последствиями двух сильных землетрясений, произошедших сегодня в Хатае.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе разговора обсуждались меры по ликвидации последствий землетрясения в Турецкой Республике, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и сильные разрушения, а также планы восстановления после землетрясения.

Министр Джейхун Байрамов еще раз подчеркнул, что Азербайджан продолжит оказывать братской Турции всю необходимую поддержку. Он интересовался последствиями двух сильных толчков землетрясения, произошедших сегодня в Хатае.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подробно проинформировал о последней ситуации в зоне землетрясения, планах строительства зданий в зоне землетрясения. Он сказал, что последние землетрясения в Хатае повредили лишь те здания, которые ранее получили повреждения.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.