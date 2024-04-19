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Глава МИД: Позиция Италии должна стать примером для тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность

Глава МИД: Позиция Италии должна стать примером для тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность Позиция Италии должна стать примером для ряда стран, которые демонстрируют односторонний и предвзятый подход, ставя под угрозу укрепление регионального мира и безопасности.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 18:51
Глава МИД: Позиция Италии должна стать примером для тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность

Позиция Италии должна стать примером для ряда стран, которые демонстрируют односторонний и предвзятый подход, ставя под угрозу укрепление регионального мира и безопасности.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов cказал, принимая посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, Джейхун Байрамов поблагодарил итальянскую сторону за справедливую позицию в нынешнее непростое время.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign minister: Italy’s position should become example for those who threaten peace
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: İtaliyanın mövqeyi sülh quruculuğuna təhdid törədənlər tərəfindən nümunə götürülməlidir

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