Глава МИД: Позиция Италии должна стать примером для тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность

Позиция Италии должна стать примером для ряда стран, которые демонстрируют односторонний и предвзятый подход, ставя под угрозу укрепление регионального мира и безопасности.

Позиция Италии должна стать примером для ряда стран, которые демонстрируют односторонний и предвзятый подход, ставя под угрозу укрепление регионального мира и безопасности.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов cказал, принимая посла Италии в Азербайджане Клаудио Таффури в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Говоря о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, Джейхун Байрамов поблагодарил итальянскую сторону за справедливую позицию в нынешнее непростое время.