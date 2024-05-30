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Глава МИД: Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной

Глава МИД: Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 12:13
Глава МИД: Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной

Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Министр отметил, что Азербайджан высоко ценит твердую политическую и моральную поддержку Пакистана во время армяно-азербайджанского конфликта, 44-дневной Отечественной войны и в последующий период.

"Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира всегда была последовательной. Азербайджан выступает за мирное решение этой проблемы на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также при полном соблюдении международного гуманитарного права", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycanın Cammu və Kəşmir məsələsində mövqeyi dəyişməzdir

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