Глава МИД: Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной

Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной.

Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира остается неизменной.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Министр отметил, что Азербайджан высоко ценит твердую политическую и моральную поддержку Пакистана во время армяно-азербайджанского конфликта, 44-дневной Отечественной войны и в последующий период.

"Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира всегда была последовательной. Азербайджан выступает за мирное решение этой проблемы на основе норм и принципов международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также при полном соблюдении международного гуманитарного права", - заявил он.