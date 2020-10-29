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Джейхун Байрамов поздравил турецкого коллегу

Джейхун Байрамов поздравил турецкого коллегу Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу
Внешняя политика
29 октября 2020 г. 23:06
Джейхун Байрамов поздравил турецкого коллегу
Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, Байрамов передал своему коллеге искренние поздравления с 97-й годовщиной образования Турецкой Республики и пожелал братской Турции прочного мира, безопасности и процветания.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе.

Министры подчеркнули, что вероломные нападения Армении на мирных жителей и совершение новых военных преступлений против гражданских лиц недопустимы и что виновные в этих преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN rəhbəri türkiyəli həmkarını təbrik etdi

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