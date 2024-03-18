Джейхун Байрамов поздравил Турцию со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию в связи со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию в связи со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Сегодня исполняется 109 лет со дня победы в битве при Чанаккале, которая считается летописью патриотизма и героизма турецкого народа. В годовщину этой исторической победы мы передаем наши искренние поздравления братской Турции и желаем, чтобы независимость и развитие этой страны длились вечно", - говорится в публикации.