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Джейхун Байрамов поздравил Турцию со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале

Джейхун Байрамов поздравил Турцию со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию в связи со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 16:57
Джейхун Байрамов поздравил Турцию со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию в связи со 109-ой годовщиной победы в битве при Чанаккале.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Сегодня исполняется 109 лет со дня победы в битве при Чанаккале, которая считается летописью патриотизма и героизма турецкого народа. В годовщину этой исторической победы мы передаем наши искренние поздравления братской Турции и желаем, чтобы независимость и развитие этой страны длились вечно", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov congratulates Türkiye on anniversary of Canakkale victory
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Çanaqqala zəfərinin ildönümü münasibətilə Türkiyəni təbrik edib

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