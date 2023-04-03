Джейхун Байрамов поздравил новоназначенного министра иностранных дел Казахстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил нового вице-премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел Мурата Нуртлеуна с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов с удовлетворением рассказал о текущей повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и выразил уверенность, что отношения, основанные на дружбе, братстве и солидарности между двумя странами, будут и впредь развиваться.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен различными аспектами отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, в том числе текущей ситуацией в регионе.