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Джейхун Байрамов поздравил новоназначенного министра иностранных дел Казахстана

Джейхун Байрамов поздравил новоназначенного министра иностранных дел Казахстана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил нового вице-премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел Мурата Нуртлеуна с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 21:22
Джейхун Байрамов поздравил новоназначенного министра иностранных дел Казахстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил нового вице-премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел Мурата Нуртлеуна с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов с удовлетворением рассказал о текущей повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и выразил уверенность, что отношения, основанные на дружбе, братстве и солидарности между двумя странами, будут и впредь развиваться.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен различными аспектами отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, в том числе текущей ситуацией в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qazaxıstanın yeni təyin olunmuş xarici işlər nazirini təbrik edib

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