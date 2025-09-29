Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Байрамов обсудил с новым главой МИД Казахстана региональные процессы

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 17:30
    Байрамов обсудил с новым главой МИД Казахстана региональные процессы

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил новоназначенному министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр поздравил Кошербаева с назначением на должность и пожелал ему успехов в новой деятельности.

    Министры выразили удовлетворение уровнем стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув, что контакты и визиты между нашими странами способствуют развитию сотрудничества. Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между странами будет и далее развиваться.

    В ходе разговора подчеркнута значимость дальнейшего укрепления связей в рамках региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан. Также обсуждалась подготовка к саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в октябре текущего года в Габале.

    Ермек Кошербаев выразил благодарность за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между двумя странами.

