Байрамов обсудил с новым главой МИД Казахстана региональные процессы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил новоназначенному министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр поздравил Кошербаева с назначением на должность и пожелал ему успехов в новой деятельности.

Министры выразили удовлетворение уровнем стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув, что контакты и визиты между нашими странами способствуют развитию сотрудничества. Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между странами будет и далее развиваться.

В ходе разговора подчеркнута значимость дальнейшего укрепления связей в рамках региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан. Также обсуждалась подготовка к саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в октябре текущего года в Габале.

Ермек Кошербаев выразил благодарность за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между двумя странами.