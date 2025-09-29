Байрамов обсудил с новым главой МИД Казахстана региональные процессы
- 29 сентября, 2025
- 17:30
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил новоназначенному министру иностранных дел Республики Казахстан Ермеку Кошербаеву.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр поздравил Кошербаева с назначением на должность и пожелал ему успехов в новой деятельности.
Министры выразили удовлетворение уровнем стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув, что контакты и визиты между нашими странами способствуют развитию сотрудничества. Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между странами будет и далее развиваться.
В ходе разговора подчеркнута значимость дальнейшего укрепления связей в рамках региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан. Также обсуждалась подготовка к саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в октябре текущего года в Габале.
Ермек Кошербаев выразил благодарность за поздравления и выразил уверенность в дальнейшем развитии связей между двумя странами.