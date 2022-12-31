Джейхун Байрамов поздравил нового главу МИД Узбекистана

Джейхун Байрамов поздравил нового главу МИД Узбекистана.

Cегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияром Саидовым.

Об этом "Report" сообщили в МИД Азербайджана.

Министр поздравил Бахтияра Саидова с назначением и пожелал ему успехов.

Джейхун Байрамов выразил уверенность в продолжении совместных усилий по развитию многогранного сотрудничества между двумя странами, основанного на общих интересах и ценностях.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам партнерства между двумя странами.