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Джейхун Байрамов поздравил нового главу МИД Узбекистана

Джейхун Байрамов поздравил нового главу МИД Узбекистана Джейхун Байрамов поздравил нового главу МИД Узбекистана.
Внешняя политика
31 декабря 2022 г. 15:11
Джейхун Байрамов поздравил нового главу МИД Узбекистана

Cегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтияром Саидовым.

Об этом "Report" сообщили в МИД Азербайджана.

Министр поздравил Бахтияра Саидова с назначением и пожелал ему успехов.

Джейхун Байрамов выразил уверенность в продолжении совместных усилий по развитию многогранного сотрудничества между двумя странами, основанного на общих интересах и ценностях.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам партнерства между двумя странами.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov congratulates new Minister of Foreign Affairs of Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Özbəkistanın yeni XİN başçısını təbrik edib

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