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Джейхун Байрамов поздравил нового генсека ОБСЕ

Джейхун Байрамов поздравил нового генсека ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Хади Синирлиоглу.
Внешняя политика
9 декабря 2024 г. 18:40
Джейхун Байрамов поздравил нового генсека ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Хади Синирлиоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Байрамов поздравил Синирлиоглу с назначением на пост генсека ОБСЕ, отметив его большой дипломатический опыт в МИД Турции, и пожелал ему успехов в деятельности.

Министр также подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ. Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM holds phone call with newly appointed OSCE Secretary General
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT-in yeni baş katibi ilə telefonla danışıb

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