Джейхун Байрамов поздравил нового генсека ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Хади Синирлиоглу.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Хади Синирлиоглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Байрамов поздравил Синирлиоглу с назначением на пост генсека ОБСЕ, отметив его большой дипломатический опыт в МИД Турции, и пожелал ему успехов в деятельности.

Министр также подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ. Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.