Джейхун Байрамов поздравил Хакана Фидана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана по случаю награждения медалью "За выдающиеся заслуги перед государством".

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана по случаю награждения медалью "За выдающиеся заслуги перед государством".

Как сообщает Report , глава азербайджанского МИД поделился соответствующей публикацией на странице в социальной сети.

"Поздравляю моего друга и брата Хакана Фидана с награждением медалью "За выдающиеся заслуги перед государством".

Желаю успехов моему брату министру иностранных дел Турции в достижении целей, поставленных высшим руководством", - говорится в публикации.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил министра иностранных дел Хакана Фидана медалью "За выдающиеся заслуги перед государством".