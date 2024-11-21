Джейхун Байрамов поздравил Бахтиёра Саидова с переназначением главой МИД Узбекистана

21 ноября 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 21 ноября 2024 года провел телефонный разговор с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, Байрамов поздравил Саидова с переназначением на пост министра иностранных дел Узбекистана и пожелал ему дальнейших успехов в деятельности.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы сотрудничества в рамках братских, дружественных и союзнических отношений между двумя странами, а также текущую ситуацию в регионе", - отмечается в информации.

В телефонном разговоре главы МИД также с удовлетворением отметили сотрудничество и взаимную поддержку на международных платформах.

Отметим, что Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана одобрила сегодня новый состав кабинета министров республики.