Джейхун Байрамов: Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе

Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе.

Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном.

Подробно проинформировав другую сторону о мирных и реинтеграционных процессах в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных нашей страной, были устранены препятствия на пути мирных переговоров, а также реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, появились новые возможности для процесса миростроительства в этом направлении.

Было подчеркнуто, что наша страна, как всегда, полна решимости продвигать мирную повестку дня в этих благоприятных условиях, созданных для установления устойчивого мира в регионе.