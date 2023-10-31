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Джейхун Байрамов: Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе

Джейхун Байрамов: Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе.
Внешняя политика
31 октября 2023 г. 00:15
Джейхун Байрамов: Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе

Появились новые возможности для процесса миростроительства в регионе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном.

Подробно проинформировав другую сторону о мирных и реинтеграционных процессах в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных нашей страной, были устранены препятствия на пути мирных переговоров, а также реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, появились новые возможности для процесса миростроительства в этом направлении.

Было подчеркнуто, что наша страна, как всегда, полна решимости продвигать мирную повестку дня в этих благоприятных условиях, созданных для установления устойчивого мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Sülh quruculuğu prosesi üçün yeni imkanlar yaranıb”

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