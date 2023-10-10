Джейхун Байрамов: После антитеррористических мероприятий процесс реинтеграции в Карабахе ускорился

После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество особенно ускорился.

После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество особенно ускорился.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Министр напомнил, что антитеррористические мероприятия азербайджанской армии положили конец провокациям незаконных армянских формирований в регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул, что создание специальной рабочей группы для удовлетворения экономических, социальных, гуманитарных потребностей армянских жителей Карабаха, а также продолжающийся диалог между представителями центрального правительства Азербайджана и армянских жителей в очередной раз доказывают необоснованность утверждений о якобы проводимой в регионе "этнической чистке".