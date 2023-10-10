О нас

Джейхун Байрамов: После антитеррористических мероприятий процесс реинтеграции в Карабахе ускорился

Джейхун Байрамов: После антитеррористических мероприятий процесс реинтеграции в Карабахе ускорился После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество особенно ускорился.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 18:19
Джейхун Байрамов: После антитеррористических мероприятий процесс реинтеграции в Карабахе ускорился

После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе процесс реинтеграции армянского населения в азербайджанское общество особенно ускорился.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Министр напомнил, что антитеррористические мероприятия азербайджанской армии положили конец провокациям незаконных армянских формирований в регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул, что создание специальной рабочей группы для удовлетворения экономических, социальных, гуманитарных потребностей армянских жителей Карабаха, а также продолжающийся диалог между представителями центрального правительства Азербайджана и армянских жителей в очередной раз доказывают необоснованность утверждений о якобы проводимой в регионе "этнической чистке".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Reintegration process of Armenian residents has intensified as a result of anti-terror measures
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Antiterror tədbirləri nəticəsində erməni sakinlərin reinteqrasiya prosesi intensivləşib"

Другие новости из категории

Назначен новый посол Азербайджана в Эфиопии
Назначен новый посол Азербайджана в Эфиопии
10 октября 2023 г. 18:07
В Шуше подписан устав Центра чистой энергии ОЭС
В Шуше подписан устав Центра чистой энергии ОЭС
10 октября 2023 г. 18:05
Секретарь Совбеза РФ прибыл в Баку
Секретарь Совбеза РФ прибыл в Баку
10 октября 2023 г. 17:45
МИД России: Деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям
МИД России: Деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям
10 октября 2023 г. 17:32
Хакан Фидан: Открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС
Хакан Фидан: Открытие Зангезурского коридора будет отвечать интересам всех стран ОЭС
10 октября 2023 г. 17:09
Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану
Председательство в ОЭС перешло от Азербайджана к Ирану
10 октября 2023 г. 16:54
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу
Авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу
10 октября 2023 г. 15:50
Джозеф Кинг: Нельзя забывать об угрозе уничтожения культурного наследия
Джозеф Кинг: Нельзя забывать об угрозе уничтожения культурного наследия
10 октября 2023 г. 14:50
Посольство США: Диалог между Азербайджаном и Арменией необходим для нормализации отношений
Посольство США: Диалог между Азербайджаном и Арменией необходим для нормализации отношений
10 октября 2023 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi