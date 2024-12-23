Джейхун Байрамов посетил в Белграде памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Сербию посетил в столице Белграде памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Сербию посетил в столице Белграде памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Как передает Report , об этом глава внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Х.

"В рамках визита в Сербию с глубоким уважением и благодарностью почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в парке Ташмайдан в Белграде, и возложил цветы к его памятнику", - говорится в публикации.

Министр также посетил в парке Ташмайдан памятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу.

"С уважением чтим память одного из самых выдающихся деятелей сербской литературы", - отметил Дж.Байрамов.