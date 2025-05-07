Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Ираке

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак вместе с ректором Университета ADA Хафизом Пашаевым посетил посольство Азербайджана в Ираке.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак вместе с ректором Университета ADA Хафизом Пашаевым посетил посольство Азербайджана в Ираке.

Как сообщает Report, об этом министр поделился на своих страницах в социальных сетях.

"Для нас большая честь посетить посольство Азербайджана в Ираке вместе с ректором Университета ADA, послом Хафизом Пашаевым. Здесь мы возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтив его память, вспоминая его вечное наследие и важную роль в нашей государственности", - отмечается в публикации.