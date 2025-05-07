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Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Ираке

Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Ираке Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак вместе с ректором Университета ADA Хафизом Пашаевым посетил посольство Азербайджана в Ираке.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 20:16
Джейхун Байрамов посетил посольство Азербайджана в Ираке

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак вместе с ректором Университета ADA Хафизом Пашаевым посетил посольство Азербайджана в Ираке.

Как сообщает Report, об этом министр поделился на своих страницах в социальных сетях.

"Для нас большая честь посетить посольство Азербайджана в Ираке вместе с ректором Университета ADA, послом Хафизом Пашаевым. Здесь мы возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтив его память, вспоминая его вечное наследие и важную роль в нашей государственности", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov visits Azerbaijani Embassy in Iraq
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Azərbaycanın İraqdakı səfirliyində olub

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